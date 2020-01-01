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Миша Романова распахнула халат и сверкнула обнаженной грудью

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Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Миша Романова распахнула халат и сверкнула обнаженной грудью
Миша Романова распахнула халат и сверкнула обнаженной грудью
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в белом махровом халате, который она распахнула и засветила пышную грудь. Артистка продемонстрировала свои пышные формы в пикантном нижнем белье, ведь на ее груди проходила только узкая полоска черной ткани. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами, ультрамодными солнцезащитными очками и массивными украшениями.

Стоит отметить, что Миша часто радует фанатов откровенными снимками, где показывает свое обнаженное тело.

Поклонники восхитились сексуальностью Миши Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарная😍».

«На Лободу так похожа 🔥😈👌🏼».

«Теряю связь с реальностью, когда смотрю на тебя 😍».

«Мишка, вы очень секси герл!❤️🔥»

«Ого! Какой лифчик))».

«Наташа, какая же ты шикарная 🔥🔥🔥».

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Источник: ivonа bigmir)net

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