«Братики-Монатики»: жена Монатика умилила Сеть фото маленьких сыновей

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками милым снимком.

Жена Монатика умилила Сеть фото маленьких сыновей instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательное фото. На кадре два братика запечатлены со спины, сидя в обнимку. Стоит отметить, что звездная семья не показывает лица своих детей, снимая их только сзади. Однако фанаты сгорают от любопытства увидеть, на кого же похожи дети Монатика.

Под публикацией Ирина написала так:

«#Мои ,точнее #Наши @monatik_official ❤️❤️❤️❤️».

Поклонники восхитились милым снимком звездных детей, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Класс, какое замечательное фото. Братишки❤️». «Милотаа😍😍😍😍». «Братики-Монатики❤️❤️❤️». «Ритмоловчики❤️❤️🔥🔥». «Такие уже зайчата». «Класс!» «Дружные». «Братская любовь».

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