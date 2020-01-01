В леопардовом кресле: Маша Ефросинина поразила своей дерзостью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Маша Ефросинина поразила своей дерзостью instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена в белой блузке и расклешенных к низу джинсах, сидя в леопардовом кресле. Стильный образ звезда дополнила туфлями, распущенными волосами и ярким макияжем. Маша предстала в непринужденной позе и томно посмотрела в камеру.

Под публикацией Ефросинина высказалась о новой социальной сети Clubhouse, которая стремительно набирает популярность:

«Ну вот кто-нибудь из вас мог предположить, что слово «комната» буквально за считанные дни способно приобрести совершенно новое значение?

#clubhouse».

Поклонники восхитились внешним видом Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Машенька, кресло🔥🔥🔥😂 Но Вы конечно, его затмили!😂❤️❤️❤️». «С каждым годом вы выглядите ещё прекрасней!!!👏❤️💙» «Ну какая вы красотка». «Ты прекрасна, как цветок». «Чудесная Маша».

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