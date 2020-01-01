В леопардовом кресле: Маша Ефросинина поразила своей дерзостью
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена в белой блузке и расклешенных к низу джинсах, сидя в леопардовом кресле. Стильный образ звезда дополнила туфлями, распущенными волосами и ярким макияжем. Маша предстала в непринужденной позе и томно посмотрела в камеру.
Под публикацией Ефросинина высказалась о новой социальной сети Clubhouse, которая стремительно набирает популярность:
«Ну вот кто-нибудь из вас мог предположить, что слово «комната» буквально за считанные дни способно приобрести совершенно новое значение?
#clubhouse».
Поклонники восхитились внешним видом Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Машенька, кресло🔥🔥🔥😂 Но Вы конечно, его затмили!😂❤️❤️❤️».
«С каждым годом вы выглядите ещё прекрасней!!!👏❤️💙»
«Ну какая вы красотка».
«Ты прекрасна, как цветок».
«Чудесная Маша».
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