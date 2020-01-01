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Экс-холостяк Макс Михайлюк показал романтичные фото с беременной девушкой

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Герой популярного реалити Макс Михайлюк поделился с подписчиками милыми снимками.

Экс-холостяк Макс Михайлюк показал романтичные фото с беременной девушкой
Экс-холостяк Макс Михайлюк показал романтичные фото с беременной девушкой
instagram.com/flymax305

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Экс-герой проекта «Холостяк» Макс Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позировал со своей беременной девушкой на фоне моря. Избранница звезды Даша Хлистун надела воздушное белое платьице, которое подчеркнуло ее округлившийся животик и стройные длинные ножки. Макс предстал в полосатых шортах, продемонстрировав свой оголенные торс.

Звездная пара скрывает свое семейное положение, а фанаты изнемогают от любопытства: узаконили свои отношения будущие родители или нет.

Поклонники восхитились романтичным снимком Макса Михайлюка и его девушки, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Какие вы классные 😍Счастья вам❤️😍😍».

«Самые-самые❤️❤️❤️».

«Дуже гарна пара 😍😍🔥щастя вам 🙂».

«Всем такой любви 🔥🔥🔥».

«Такие счастливые) Желаю всегда оставаться такими😻».

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Источник: ivonа bigmir)net

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