Герой популярного реалити Макс Михайлюк поделился с подписчиками милыми снимками.

Экс-холостяк Макс Михайлюк показал романтичные фото с беременной девушкой instagram.com/flymax305

Читай также: «Помой голову»: мужа Нади Дорофеевой раскритиковали за внешний вид

Экс-герой проекта «Холостяк» Макс Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позировал со своей беременной девушкой на фоне моря. Избранница звезды Даша Хлистун надела воздушное белое платьице, которое подчеркнуло ее округлившийся животик и стройные длинные ножки. Макс предстал в полосатых шортах, продемонстрировав свой оголенные торс.

Звездная пара скрывает свое семейное положение, а фанаты изнемогают от любопытства: узаконили свои отношения будущие родители или нет.

Поклонники восхитились романтичным снимком Макса Михайлюка и его девушки, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Какие вы классные 😍Счастья вам❤️😍😍». «Самые-самые❤️❤️❤️». «Дуже гарна пара 😍😍🔥щастя вам 🙂». «Всем такой любви 🔥🔥🔥». «Такие счастливые) Желаю всегда оставаться такими😻».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.