Экс-холостяк Макс Михайлюк показал романтичные фото с беременной девушкой
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Экс-герой проекта «Холостяк» Макс Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позировал со своей беременной девушкой на фоне моря. Избранница звезды Даша Хлистун надела воздушное белое платьице, которое подчеркнуло ее округлившийся животик и стройные длинные ножки. Макс предстал в полосатых шортах, продемонстрировав свой оголенные торс.
Звездная пара скрывает свое семейное положение, а фанаты изнемогают от любопытства: узаконили свои отношения будущие родители или нет.
Поклонники восхитились романтичным снимком Макса Михайлюка и его девушки, и осыпали их приятными словами в комментариях:
«Какие вы классные 😍Счастья вам❤️😍😍».
«Самые-самые❤️❤️❤️».
«Дуже гарна пара 😍😍🔥щастя вам 🙂».
«Всем такой любви 🔥🔥🔥».
«Такие счастливые) Желаю всегда оставаться такими😻».
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