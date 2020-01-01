Певица и ведущая Вера Кекелия похвасталась в Инстаграм новой фотосъемкой.

Актриса юмористического проекта “Женский квартал“ и ведущая программы “Життя відомих людей“, Вера Кекелия порадовала фанов эффектными кадрами из новой фотосессии. В роли фотографа выступила еще одна звезда “Женского квартала“ Марта Адамчук.

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В официальном аккаунте Кекелии в Инстаграм появилась подборка снимков, где она позировала полумрачной комнате в колготах, ботинках на каблуке, обтягивающей черной майке и юбке такого же цвета. Свой образ 34-летняя знаменитость дополнила ярко-красной помадой. Отметим, что на одном из кадров звездная блондинка похвасталась отличной растяжкой.

“Вот так встреча на кофе заканчивается фотосессией с Мартой Адамчук ❤️“, - подписала фото Вера.

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

Звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия поразила смелой фотосессией instagram.com/kekeliavera

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