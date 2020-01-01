Полуголая возле бассейна: Рианна взорвала Сеть роскошным телом в купальнике
Читай также: Роскошная жизнь: Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану
Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черном бикини, которое украсила камнями, а дополнила образ множеством браслетов, колец, подвесок и других украшений. Также звезда надела ультрамодные солнцезащитные очки и сделала выразительный макияж с акцентом на красных губах.
Стоит отметить, что позу Рианна приняла достаточно откровенную, чтобы продемонстрировать свое роскошное тело. Также рядом с певицей лежит ее коллекционная книга фотографий the RIHANNA book, которой артистка очень гордится.
Поклонники восхитились сексуальностью Рианны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Королева!»
«Я люблю тебя».
«Шикарная».
«Невероятная!»
«Икона».
«Твоя фигура нереальная».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Анна Седокова засветила аппетитные формы в красном платье на снегу
- В начале карьеры и сейчас: Как изменилась внешность Дмитрия Монатика
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил