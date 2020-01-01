Полуголая возле бассейна: Рианна взорвала Сеть роскошным телом в купальнике

Американская певица Рианна поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Рианна взорвала Сеть роскошным телом в купальнике instagram.com/badgalriri

Читай также: Роскошная жизнь: Ксения Мишина показала, как проходил перелет бизнес-классом в Доминикану

Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черном бикини, которое украсила камнями, а дополнила образ множеством браслетов, колец, подвесок и других украшений. Также звезда надела ультрамодные солнцезащитные очки и сделала выразительный макияж с акцентом на красных губах.

Стоит отметить, что позу Рианна приняла достаточно откровенную, чтобы продемонстрировать свое роскошное тело. Также рядом с певицей лежит ее коллекционная книга фотографий the RIHANNA book, которой артистка очень гордится.

Поклонники восхитились сексуальностью Рианны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Королева!» «Я люблю тебя». «Шикарная». «Невероятная!» «Икона». «Твоя фигура нереальная».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.