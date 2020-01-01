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Полуголая возле бассейна: Рианна взорвала Сеть роскошным телом в купальнике

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Американская певица Рианна поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Рианна взорвала Сеть роскошным телом в купальнике
Рианна взорвала Сеть роскошным телом в купальнике
instagram.com/badgalriri

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Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черном бикини, которое украсила камнями, а дополнила образ множеством браслетов, колец, подвесок и других украшений. Также звезда надела ультрамодные солнцезащитные очки и сделала выразительный макияж с акцентом на красных губах.

Стоит отметить, что позу Рианна приняла достаточно откровенную, чтобы продемонстрировать свое роскошное тело. Также рядом с певицей лежит ее коллекционная книга фотографий the RIHANNA book, которой артистка очень гордится.

Поклонники восхитились сексуальностью Рианны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Королева!»

«Я люблю тебя».

«Шикарная».

«Невероятная!»

«Икона».

«Твоя фигура нереальная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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