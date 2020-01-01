«Помой голову»: мужа Нади Дорофеевой раскритиковали за внешний вид

Украинский певец Владимир Дантес поделился с подписчиками очередным селфи.

Мужа Нади Дорофеевой раскритиковали за внешний вид instagram.com/vladimirdantes

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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм опубликовал фото. На кадре знаменитость предстал темной водолазке, запечатлев свое лицо вблизи. Артист прикрыл одну часть лица длинными растрепанными волосами и пристально посмотрел в камеру.

Под публикацией Владимир шутливо написал:

«Эээээ!!! Ну хватит так смотреть на меня. Я смущаюсь🙃😌🙃

А, это ж я сам на себя смотрю😂😂😂».

Поклонникам не понравился внешний вид Владимира Дантеса, и они нещадно раскритиковали его в комментариях:

«Вов, ты сразу голову помой и нормально расчеши. Или тебе это тяжело сделать?» «Я в обмороке!» «Наши бабушки называли такую прическу «взрыв на макаронной фабрике». «Дантес, ты хороший, но мне хочется тебе подстричь».

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