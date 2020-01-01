«Помой голову»: мужа Нади Дорофеевой раскритиковали за внешний вид
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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм опубликовал фото. На кадре знаменитость предстал темной водолазке, запечатлев свое лицо вблизи. Артист прикрыл одну часть лица длинными растрепанными волосами и пристально посмотрел в камеру.
Под публикацией Владимир шутливо написал:
«Эээээ!!! Ну хватит так смотреть на меня. Я смущаюсь🙃😌🙃
А, это ж я сам на себя смотрю😂😂😂».
Поклонникам не понравился внешний вид Владимира Дантеса, и они нещадно раскритиковали его в комментариях:
«Вов, ты сразу голову помой и нормально расчеши. Или тебе это тяжело сделать?»
«Я в обмороке!»
«Наши бабушки называли такую прическу «взрыв на макаронной фабрике».
«Дантес, ты хороший, но мне хочется тебе подстричь».
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