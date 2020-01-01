«Бомба-ракета»: MARUV эротично покрутила обнаженными ягодицами на камеру

Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками откровенным видеороликом.

MARUV эротично покрутила обнаженными ягодицами на камеру instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в латексном боди, в котором сексуально двигалась под музыку. В вызывающем наряде артистка эротично покрутила бедрами и присела. Эффектный образ звезда дополнила собранными волосами, ярким макияжем и массивными аксессуарами.

Под публикацией MARUV написала так:

«😎😎😎 Бомба-ракета, девочка - конфета!»

Поклонники восхитились сексуальностью MARUV, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Реально ракета!!!🔥🔥🔥». «Костюмчик огонь🔥🔥». «Аня, ты богиня». «Шикарная бомба!» «Королева». «Это что за огонь девочка?»

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