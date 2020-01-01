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«Бомба-ракета»: MARUV эротично покрутила обнаженными ягодицами на камеру

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Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками откровенным видеороликом.

MARUV эротично покрутила обнаженными ягодицами на камеру
MARUV эротично покрутила обнаженными ягодицами на камеру
instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в латексном боди, в котором сексуально двигалась под музыку. В вызывающем наряде артистка эротично покрутила бедрами и присела. Эффектный образ звезда дополнила собранными волосами, ярким макияжем и массивными аксессуарами.

Под публикацией MARUV написала так:

«😎😎😎 Бомба-ракета, девочка - конфета!»

Поклонники восхитились сексуальностью MARUV, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Реально ракета!!!🔥🔥🔥».

«Костюмчик огонь🔥🔥».

«Аня, ты богиня».

«Шикарная бомба!»

«Королева».

«Это что за огонь девочка?»

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Теги: MARUV, MARUV 2020, MARUV певица, MARUV видео, MARUV инстаграм, MARUV новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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