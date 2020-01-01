«Бомба-ракета»: MARUV эротично покрутила обнаженными ягодицами на камеру
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в латексном боди, в котором сексуально двигалась под музыку. В вызывающем наряде артистка эротично покрутила бедрами и присела. Эффектный образ звезда дополнила собранными волосами, ярким макияжем и массивными аксессуарами.
Под публикацией MARUV написала так:
«😎😎😎 Бомба-ракета, девочка - конфета!»
Поклонники восхитились сексуальностью MARUV, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Реально ракета!!!🔥🔥🔥».
«Костюмчик огонь🔥🔥».
«Аня, ты богиня».
«Шикарная бомба!»
«Королева».
«Это что за огонь девочка?»
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