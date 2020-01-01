«Серьезная девушка»: Вера Брежнева поразила фанатов строгим образом
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в сдержанном образе. На кадре знаменитость предстала в черном пиджаке и рубашке. Волосы звезда распустила и сделала выразительный макияж. Как оказалось, съемка проводилась для рекламной компании собственного бренда косметики Брежневой. Об этом Вера рассказала под публикацией:
«Люблю случайно сделанные кадры) и ещё очень люблю смотреть картинки в чб. Иногда они выглядят совсем иначе 🖤.
Снимали меня и ещё одну героиню - новую бомбическую тушь Lash Condom».
Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вера 🔥🔥🔥 такая крутая 😎 и красивая».
«Серьезная леди, Вера совершенство 👏👏👏😎».
«Ммм, какая серьезная сексуальная девушка».
«Леди-Босс».
«Блестящая!»
«Вера как всегда прекрасна».
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