«Серьезная девушка»: Вера Брежнева поразила фанатов строгим образом

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Вера Брежнева поразила фанатов строгим образом instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в сдержанном образе. На кадре знаменитость предстала в черном пиджаке и рубашке. Волосы звезда распустила и сделала выразительный макияж. Как оказалось, съемка проводилась для рекламной компании собственного бренда косметики Брежневой. Об этом Вера рассказала под публикацией:

«Люблю случайно сделанные кадры) и ещё очень люблю смотреть картинки в чб. Иногда они выглядят совсем иначе 🖤.

Снимали меня и ещё одну героиню - новую бомбическую тушь Lash Condom».

Поклонники восхитились внешним видом Веры Брежневой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вера 🔥🔥🔥 такая крутая 😎 и красивая». «Серьезная леди, Вера совершенство 👏👏👏😎». «Ммм, какая серьезная сексуальная девушка». «Леди-Босс». «Блестящая!» «Вера как всегда прекрасна».

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