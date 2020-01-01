«Леди в красном»: Ани Лорак восхитила фанатов своим внешним видом

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками очередным снимком.

Ани Лорак восхитила фанатов своим внешним видом instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в красной укороченной куртке, с капюшоном на голове, и черных штанах. Артистка дополнила свой образ распущенными волосами и сдержанным макияжем. Звезда предстала на заснеженной улице, продемонстрировав свой стильный аутфит.

Под публикацией Ани Лорак написала так:

«Затаив дыхание, мы ждём вёсны, но именно эта зима изменит нашу жизнь...»

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Жгучий красный, прям вах🔥😍». «Красавица❤️😍». «Какая вы невероятная 😍😍😍». «Наша снежная дива😍🔥». «Какая милая девочка ❤️❤️». «Леди в красном. Такая красивая». «Стиль, как всегда, просто огонь».

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