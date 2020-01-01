«Леди в красном»: Ани Лорак восхитила фанатов своим внешним видом
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в красной укороченной куртке, с капюшоном на голове, и черных штанах. Артистка дополнила свой образ распущенными волосами и сдержанным макияжем. Звезда предстала на заснеженной улице, продемонстрировав свой стильный аутфит.
Под публикацией Ани Лорак написала так:
«Затаив дыхание, мы ждём вёсны, но именно эта зима изменит нашу жизнь...»
Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Жгучий красный, прям вах🔥😍».
«Красавица❤️😍».
«Какая вы невероятная 😍😍😍».
«Наша снежная дива😍🔥».
«Какая милая девочка ❤️❤️».
«Леди в красном. Такая красивая».
«Стиль, как всегда, просто огонь».
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