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«Леди в красном»: Ани Лорак восхитила фанатов своим внешним видом

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками очередным снимком.

Ани Лорак восхитила фанатов своим внешним видом
Ани Лорак восхитила фанатов своим внешним видом
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в красной укороченной куртке, с капюшоном на голове, и черных штанах. Артистка дополнила свой образ распущенными волосами и сдержанным макияжем. Звезда предстала на заснеженной улице, продемонстрировав свой стильный аутфит.

Под публикацией Ани Лорак написала так:

«Затаив дыхание, мы ждём вёсны, но именно эта зима изменит нашу жизнь...»

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Жгучий красный, прям вах🔥😍».

«Красавица❤️😍».

«Какая вы невероятная 😍😍😍».

«Наша снежная дива😍🔥».

«Какая милая девочка ❤️❤️».

«Леди в красном. Такая красивая».

«Стиль, как всегда, просто огонь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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