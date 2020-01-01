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Алена Шоптенко запостила постельное фото с отдыха в ОАЭ

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Победительница "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала кадр из отельного номера в Эмиратах.
Алена Шоптенко запостила постельное фото с отдыха в ОАЭ
Алена Шоптенко запостила постельное фото с отдыха в ОАЭ
instagram.com/alena_shoptenko

Знаменитая украинская танцовщица, неоднократная участница проекта “Танці з зірками“, Алена Шоптенко поделилась последним фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Перед возвращением в Украину 32-летняя артистка решила сделать постельное фото. На своей странице в Инстаграм она опубликовала снимок, где позировала на кровати с белой простыней в бежевой кофте и обтягивающих шортах телесного цвета. Волосы звезды были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.

“Уверена, что буду скучать по горизонтальному положению! Но не долго😅✈️💪“, - с юмором подписала кадр Шоптенко.

Алена Шоптенко запостила постельное фото с отдыха в ОАЭ
Алена Шоптенко запостила постельное фото с отдыха в ОАЭ
instagram.com/alena_shoptenko

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona

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