Победительница "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала кадр из отельного номера в Эмиратах.

Знаменитая украинская танцовщица, неоднократная участница проекта “Танці з зірками“, Алена Шоптенко поделилась последним фото с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Перед возвращением в Украину 32-летняя артистка решила сделать постельное фото. На своей странице в Инстаграм она опубликовала снимок, где позировала на кровати с белой простыней в бежевой кофте и обтягивающих шортах телесного цвета. Волосы звезды были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.

“Уверена, что буду скучать по горизонтальному положению! Но не долго😅✈️💪“, - с юмором подписала кадр Шоптенко.

Алена Шоптенко запостила постельное фото с отдыха в ОАЭ instagram.com/alena_shoptenko

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