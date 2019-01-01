"Невероятная растяжка": Анна Ризатдинова показала видео с тренировки
Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 и финалистка шоу “Танці з зірками 2019“, Анна Ризатдинова, которая недавно похвасталась роскошной фигурой в купальнике, показала, как поддерживает себя в идеальной форме.
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На своей странице в Инстаграм 27-летняя спортсменка разместила видео с тренировки. В коротком ролике можно увидеть, как Анна в светлой кофте, обтягивающих лосинах черного цвета и с улыбкой на лице делает различные упражнения на растяжку.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новое видео Ризатдиновой из спортзала:
- Круто! Умничка!)🙌👏
- 🔥🔥🔥хотел бы что-то подобное сделать. Но скорая медленно едет. 😂 Снег все таки!
- Анна, какая же Вы красивая и женственная! 👏❤️ Вот Вы меня сегодня вдохновили на занятия спортом! Обязательно часок выделю!
- Супер 🔥👍
- Невероятная растяжка
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