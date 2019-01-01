"Невероятная растяжка": Анна Ризатдинова показала видео с тренировки

Финалистка "Танців з зірками 2019", Анна Ризатдинова похвасталась идеальной растяжкой.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 и финалистка шоу “Танці з зірками 2019“, Анна Ризатдинова, которая недавно похвасталась роскошной фигурой в купальнике, показала, как поддерживает себя в идеальной форме.

Читай также: Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини

На своей странице в Инстаграм 27-летняя спортсменка разместила видео с тренировки. В коротком ролике можно увидеть, как Анна в светлой кофте, обтягивающих лосинах черного цвета и с улыбкой на лице делает различные упражнения на растяжку.

Пользователи Сети принялись активно комментировать новое видео Ризатдиновой из спортзала:

Круто! Умничка!)🙌👏

🔥🔥🔥хотел бы что-то подобное сделать. Но скорая медленно едет. 😂 Снег все таки!

Анна, какая же Вы красивая и женственная! 👏❤️ Вот Вы меня сегодня вдохновили на занятия спортом! Обязательно часок выделю!

Супер 🔥👍

Невероятная растяжка

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.