Кортни Кокс сыграла на пианино культовый трек из сериала "Друзья"
Известная американская актриса, продюсер и режиссер Кортни Кокс, которая наиболее известна украинским зрителям по сериалах “Друзья“ и “Город хищниц“, похвасталась перед фанами музыкальными навыками.
Читай также: Кортни Кокс снова исполнила танец Моники Геллер с индейкой на голове
На своей странице в Инстаграм 56-летняя знаменитость опубликовала видео, где она играет на пианино культовый саундтрек из “Друзей“. Кокс исполнила хит “I'll Be There For You“ вместе с гитаристом Джоэлем Тейлором. На заднем фоне ролика можно услышать заставку легендарного ситкома, которую пытаются повторить Кортни и ее друг. Стоит отметить, что у них неплохо получается.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- В юности и сейчас: Как изменилась внешность Юлии Саниной
- 40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Руемом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил