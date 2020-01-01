Кортни Кокс сыграла на пианино культовый трек из сериала "Друзья"

Исполнительница роли Моники Геллер, актриса Моника Геллер запостила видео, где играет на пианино песню "I'll Be There For You".

Известная американская актриса, продюсер и режиссер Кортни Кокс, которая наиболее известна украинским зрителям по сериалах “Друзья“ и “Город хищниц“, похвасталась перед фанами музыкальными навыками.

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На своей странице в Инстаграм 56-летняя знаменитость опубликовала видео, где она играет на пианино культовый саундтрек из “Друзей“. Кокс исполнила хит “I'll Be There For You“ вместе с гитаристом Джоэлем Тейлором. На заднем фоне ролика можно услышать заставку легендарного ситкома, которую пытаются повторить Кортни и ее друг. Стоит отметить, что у них неплохо получается.

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