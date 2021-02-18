Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Деми Ловато призналась, что перенесла три инсульта из-за наркотиков

Комментариев: 1
Певица Деми Ловато расскажет о борьбе с наркотической зависимостью в документальном фильме "Деми Ловато: Танцуя с дьяволом".
Деми Ловато призналась, что перенесла три инсульта из-за наркотиков
Деми Ловато призналась, что перенесла три инсульта из-за наркотиков
instagram.com/ddlovato

В Сети появился трейлер предстоящей документальной картины о американской актрисе и певице Деми Ловато. Двухминутный ролик под названием “Деми Ловато: Танцуя с дьяволом“ был опубликован на официальном ютуб-канале артистки.

Читай также: Звезда “Иронии судьбы“ Андрей Мягков умер на 83-м году жизни

Судя по видеоанонсу, в ленте снялись родители Деми, ее друзья и звездные коллеги. В частности, в трейлере можно увидеть британского исполнителя Элтона Джона и американскую певицу Кристину Агилеру. А главной темой фильма, премьера которого состоится 23 марта, стала борьба Ловато с наркотической зависимостью.

Так, в ролике Деми делиться воспоминаниями о передозировке в 2018 году. По словам звезды, в 26-летнем возрасте она пережила сердечный приступ и три инсульта.

“У меня было три инсульта. У меня был сердечный приступ. Врачи сказали, что мне оставалось пять-десять минут, если бы они не приехали вовремя“, - призналась знаменитость в видео.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Деми Ловато
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.02.2021, 16:04
Оценка:  0
pусский
Да, это хуевато...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь