Деми Ловато призналась, что перенесла три инсульта из-за наркотиков

Певица Деми Ловато расскажет о борьбе с наркотической зависимостью в документальном фильме "Деми Ловато: Танцуя с дьяволом".

В Сети появился трейлер предстоящей документальной картины о американской актрисе и певице Деми Ловато. Двухминутный ролик под названием “Деми Ловато: Танцуя с дьяволом“ был опубликован на официальном ютуб-канале артистки.

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Судя по видеоанонсу, в ленте снялись родители Деми, ее друзья и звездные коллеги. В частности, в трейлере можно увидеть британского исполнителя Элтона Джона и американскую певицу Кристину Агилеру. А главной темой фильма, премьера которого состоится 23 марта, стала борьба Ловато с наркотической зависимостью.

Так, в ролике Деми делиться воспоминаниями о передозировке в 2018 году. По словам звезды, в 26-летнем возрасте она пережила сердечный приступ и три инсульта.

“У меня было три инсульта. У меня был сердечный приступ. Врачи сказали, что мне оставалось пять-десять минут, если бы они не приехали вовремя“, - призналась знаменитость в видео.

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