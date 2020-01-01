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Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини

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Бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио запостила новое фото с отдыха на острове.
Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини
Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Знаменитая бразильская супермодель, бывший “ангел“ бренда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, подразнила поклонников новым соблазнительным кадром с отдыха на одном из островов архипелага Фернанду-ди-Норонья. 

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На своей странице в Инстаграм 39-летняя звезда обнародовала яркий снимок, где она позировала на фоне скал. Модель продемонстрировала на камеру идеальную фигуру в голубом бикини. Пляжный наряд Алессандра дополнила ожерельем и браслетом.

“Дитя острова“, - подписала пикантное фото Амбросио.

Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини
Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

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Теги: Алессандра Амбросио
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Источник: Ivona

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