Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини

Бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио запостила новое фото с отдыха на острове.

Знаменитая бразильская супермодель, бывший “ангел“ бренда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, подразнила поклонников новым соблазнительным кадром с отдыха на одном из островов архипелага Фернанду-ди-Норонья.

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На своей странице в Инстаграм 39-летняя звезда обнародовала яркий снимок, где она позировала на фоне скал. Модель продемонстрировала на камеру идеальную фигуру в голубом бикини. Пляжный наряд Алессандра дополнила ожерельем и браслетом.

“Дитя острова“, - подписала пикантное фото Амбросио.

Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини instagram.com/alessandraambrosio

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