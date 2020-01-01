Супермодель Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом в бикини
Знаменитая бразильская супермодель, бывший “ангел“ бренда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, подразнила поклонников новым соблазнительным кадром с отдыха на одном из островов архипелага Фернанду-ди-Норонья.
Читай также: “Безумно красивая“: Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом
На своей странице в Инстаграм 39-летняя звезда обнародовала яркий снимок, где она позировала на фоне скал. Модель продемонстрировала на камеру идеальную фигуру в голубом бикини. Пляжный наряд Алессандра дополнила ожерельем и браслетом.
“Дитя острова“, - подписала пикантное фото Амбросио.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- 40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Руемом
- В юности и сейчас: Как изменилась внешность Юлии Саниной
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил