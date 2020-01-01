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"Безумно красивая": Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом

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19-летняя Соня Евдокименко снялась в соблазнительном топе.
"Безумно красивая": Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом
"Безумно красивая": Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка знаменитой украинской артистки Софии Ротару, начинающая певица, модель и блогер Соня Евдокименко (SOFIA EVE), порадовала подписчиков свежим кадром из новой фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 19-летняя девушка, которая сейчас учится в США на дизайнера, обнародовала черно-белый снимок, где она предстала в стильном образе. Соня позировала в брючном костюме и коротком топе. Наряд оголил плоский животик Евдокименко.

Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом
Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом
instagram.com/iamsofiaeve

Пользователям Сети понравилась новая фотография Сони. Публикация собрала множество комментариев:

  • Как всегда красотка 😍
  • Люблю тебя, королева❤️😍
  • Сонечка-красавица!👏
  • Куколка🌷👩🏻‍🦰
  • Похожа на принцессу❤️
  • Черно-белые фотографии всегда лучшие!❤️❤️❤️❤️
  • Надо принца
  • Хороша, крошка !!!
  • Безумно красивая ⚡️⚡️⚡️

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Теги: соня евдокименко, София Ротару
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Источник: Ivona

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