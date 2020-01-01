"Безумно красивая": Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом
Внучка знаменитой украинской артистки Софии Ротару, начинающая певица, модель и блогер Соня Евдокименко (SOFIA EVE), порадовала подписчиков свежим кадром из новой фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм 19-летняя девушка, которая сейчас учится в США на дизайнера, обнародовала черно-белый снимок, где она предстала в стильном образе. Соня позировала в брючном костюме и коротком топе. Наряд оголил плоский животик Евдокименко.
Пользователям Сети понравилась новая фотография Сони. Публикация собрала множество комментариев:
- Как всегда красотка 😍
- Люблю тебя, королева❤️😍
- Сонечка-красавица!👏
- Куколка🌷👩🏻🦰
- Похожа на принцессу❤️
- Черно-белые фотографии всегда лучшие!❤️❤️❤️❤️
- Надо принца
- Хороша, крошка !!!
- Безумно красивая ⚡️⚡️⚡️
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