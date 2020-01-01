"Безумно красивая": Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом

19-летняя Соня Евдокименко снялась в соблазнительном топе.

Внучка знаменитой украинской артистки Софии Ротару, начинающая певица, модель и блогер Соня Евдокименко (SOFIA EVE), порадовала подписчиков свежим кадром из новой фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 19-летняя девушка, которая сейчас учится в США на дизайнера, обнародовала черно-белый снимок, где она предстала в стильном образе. Соня позировала в брючном костюме и коротком топе. Наряд оголил плоский животик Евдокименко.

Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом instagram.com/iamsofiaeve

Пользователям Сети понравилась новая фотография Сони. Публикация собрала множество комментариев:

Как всегда красотка 😍

Люблю тебя, королева❤️😍

Сонечка-красавица!👏

Куколка🌷👩🏻‍🦰

Похожа на принцессу❤️

Черно-белые фотографии всегда лучшие!❤️❤️❤️❤️

Надо принца

Хороша, крошка !!!

Безумно красивая ⚡️⚡️⚡️

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