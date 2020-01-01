Гимнастка Даша Ульянова запостила пикантное фото и призналась, какой у нее вес.

Тренер по стретчингу Даша Ульянова, которая является победительницей десятого сезона шоу “Холостяк“, ответила на один из часто задаваемых вопросов подписчиков.

Читай также: В юности и сейчас: Как изменилась внешность Юлии Саниной

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка опубликовала пикантное фото, где она в обтягивающем спортивном наряде черного цвета похвасталась растяжкой. В описании к кадру гимнастка рассекретила, что сейчас ее вес составляет 59 килограмм при росте 171 сантиметр.

Отметим, что в начале февраля Даша заявила, что набрала лишний вес и решила активно заняться похудением. Две с половиной недели назад она весила на три килограмма больше.

Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассекретила свой новый вес после похудения instagram.com/dasha_ulyanovaa

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.