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Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассекретила свой новый вес после похудения

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Гимнастка Даша Ульянова запостила пикантное фото и призналась, какой у нее вес.
Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассекретила свой новый вес после похудения
Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассекретила свой новый вес после похудения
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Тренер по стретчингу Даша Ульянова, которая является победительницей десятого сезона шоу “Холостяк“, ответила на один из часто задаваемых вопросов подписчиков.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка опубликовала пикантное фото, где она в обтягивающем спортивном наряде черного цвета похвасталась растяжкой. В описании к кадру гимнастка рассекретила, что сейчас ее вес составляет 59 килограмм при росте 171 сантиметр.

Отметим, что в начале февраля Даша заявила, что набрала лишний вес и решила активно заняться похудением. Две с половиной недели назад она весила на три килограмма больше.

Даша Ульянова из
Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассекретила свой новый вес после похудения
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Теги: Даша Ульянова
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Источник: Ivona

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