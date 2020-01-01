Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассекретила свой новый вес после похудения
Тренер по стретчингу Даша Ульянова, которая является победительницей десятого сезона шоу “Холостяк“, ответила на один из часто задаваемых вопросов подписчиков.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка опубликовала пикантное фото, где она в обтягивающем спортивном наряде черного цвета похвасталась растяжкой. В описании к кадру гимнастка рассекретила, что сейчас ее вес составляет 59 килограмм при росте 171 сантиметр.
Отметим, что в начале февраля Даша заявила, что набрала лишний вес и решила активно заняться похудением. Две с половиной недели назад она весила на три килограмма больше.
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