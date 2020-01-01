Звездного психолога Наталью Холоденко спутали с уборщицей

Наталья Холоденко рассказала, как на несколько минут стала уборщицей отеля.

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Известный психолог Наталья Холоденко, возвращаясь из спортзала элитного отеля, где проходил один из ее онлайн тренингов, стала жертвой нахальной посетительницы. На своей странице в Инстаграм Холоденко рассказала, как девушка потребовала лучше убирать территорию и следить за порядком.

“Выхожу из спортзала, вся такая довольная собой. И тут подходит девушка и задает мне вопросы по уборке территории. Я немного опешила, но потом собралась и попробовала помочь ей с решением проблемы. Но мне не хватило компетентности. Я не знала, где швабра и тряпка. Пришлось признаться, что я - не сотрудник и не в курсе. Стоит отметить: ни извинений, ни благодарности не последовало. Услышала просто “А... вы здесь не работаете“. Ну к бывшим уборщицам некоторые тоже относятся, видимо, не особо хорошо, - написала психолог.

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Также Наталья в своем посте вспомнила, как Ричарда Гира приняли за бомжа и пытались накормить прохожие. Холоденко рассказала, что в прошлом имела опыт работы уборщицей в магазине обуви и нисколько не обиделась на импульсивную прохожую, а напротив считает, что создавать чистоту - это, безусловно, талант.

“А я всегда ценю тех, кто умеет создавать чистоту. Это талант! Найти женщину с руками в дом или отель - это счастье. Потом я вспомнила, что Ричарда Гира пыталась накормить прохожая. Подумала, что он БОМЖ. Наверное, он тоже после тренажерки шел по улице. Если с него корона не упала, то и с меня не свалится. А вообще, я работала когда-то уборщицей в магазине обуви. Он был такой красивый, что ходила туда как на праздник. Хотя там были окна в пол, и я ненавидела их мыть“, - вспомнила знаменитость.

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