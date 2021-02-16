Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые вышли в свет с новорожденным ребенком
Знаменитые британские актеры и супруги Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые стали родителями. У звезд “Игры престолов“ родился сын. Об этом сообщает издание PageSix.
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Официального подтверждения информации от Харингтона и Лесли пока не было. Однако на днях папарацци удалось заснять влюбленных во время прогулки с новорожденным ребенком на одной из лондонских улиц. На снимках Роуз запечатлена с младенцем в сумке-переноске.
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Напомним, что о беременности актрисы стало известно в конце сентября. Лесли с уже большим животиком снялась в фотосессии для обложки журнала “Make!“.
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