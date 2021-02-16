Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые вышли в свет с новорожденным ребенком

Комментариев: 0
Папарацци сняли актеров "Игры престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон во время прогулки с первенцем.
Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые вышли в свет с новорожденным ребенком
Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые вышли в свет с новорожденным ребенком
Getty images

Знаменитые британские актеры и супруги Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые стали родителями. У звезд “Игры престолов“ родился сын. Об этом сообщает издание PageSix.

Читай также: 40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Руемом

Официального подтверждения информации от Харингтона и Лесли пока не было. Однако на днях папарацци удалось заснять влюбленных во время прогулки с новорожденным ребенком на одной из лондонских улиц. На снимках Роуз запечатлена с младенцем в сумке-переноске.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Напомним, что о беременности актрисы стало известно в конце сентября. Лесли с уже большим животиком снялась в фотосессии для обложки журнала “Make!“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Роуз Лесли, Кит Харингтон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: pagesix.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь