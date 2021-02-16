Папарацци сняли актеров "Игры престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон во время прогулки с первенцем.

Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые вышли в свет с новорожденным ребенком Getty images

Знаменитые британские актеры и супруги Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые стали родителями. У звезд “Игры престолов“ родился сын. Об этом сообщает издание PageSix.

Читай также: 40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Руемом

Официального подтверждения информации от Харингтона и Лесли пока не было. Однако на днях папарацци удалось заснять влюбленных во время прогулки с новорожденным ребенком на одной из лондонских улиц. На снимках Роуз запечатлена с младенцем в сумке-переноске.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Напомним, что о беременности актрисы стало известно в конце сентября. Лесли с уже большим животиком снялась в фотосессии для обложки журнала “Make!“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.