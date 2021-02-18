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«Драконы и бандиты»: Даша Астафьева рассказала всю правду о домашних любимцах

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Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками милыми снимками.

Даша Астафьева рассказала всю правду о домашних любимцах
Даша Астафьева рассказала всю правду о домашних любимцах
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с домашними питомцами. На кадре знаменитость запечатлена, лежа на снегу, с двумя собаками. Артистка обняла своих четырехлапых друзей и улыбаясь посмотрела в камеру.

Под публикацией Даша призналась, что милые, на первый взгляд, собаки, являются очень характерными и доставляют немало хлопот:

«За этим милым оскалом и рыжим пушком скрываются настоящие драконы и бандиты!
Шиба - одна из самых древних, охотничьих пород ( более 2500 лет) Можете себе представить насколько сильно укоренились все *дские черты характера...
Знакомьтесь, перед вами те, кто никогда и никого не слушают, всегда требуют свободы и любят шкодничать».

Поклонникам понравились милые снимки Астафьевой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Любовная любовь».

«Как круто!»

«Какие вы классные, когда вместе».

«Какая вы молодец! Восхищаюсь!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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