Владимир Остапчук со своей женой взорвали Сеть фото с «беременным» животом
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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм спровоцировал слухи о беременности своей новоиспеченной жены. Знаменитость опубликовал неоднозначное фото, где целует округлившийся животик своей супруги на берегу океана. Звездная жена позирует в слитном белом купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы, а Владимир предстал в рубашке и шортах, стоя на коленях.
Под публикацией Остапчук развеял все догадки о скором пополнении в их семье своей подписью:
«Главная новость с Мальдив😁.
Спасибо all inclusive за то, что набрали по 3 кг каждый 😯».
Поклонники разделились на два лагеря: внимательных и не очень. Первые посмеялись над остроумной шуткой, а другие – принялись поздравлять звездную пару с беременностью:
«Поздравляю!»
«Блин, а я уже повелась».
«Клоуны».
«Жестко вы нас подловили».
«Какое счастье! Теперь вы толстые, как и мы».
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