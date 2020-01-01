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Владимир Остапчук со своей женой взорвали Сеть фото с «беременным» животом

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с подписчиками «беременным» фото.

Владимир Остапчук со своей женой взорвали Сеть фото с «беременным» животом
Владимир Остапчук со своей женой взорвали Сеть фото с «беременным» животом
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм спровоцировал слухи о беременности своей новоиспеченной жены. Знаменитость опубликовал неоднозначное фото, где целует округлившийся животик своей супруги на берегу океана. Звездная жена позирует в слитном белом купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы, а Владимир предстал в рубашке и шортах, стоя на коленях.

Под публикацией Остапчук развеял все догадки о скором пополнении в их семье своей подписью:

«Главная новость с Мальдив😁.
Спасибо all inclusive за то, что набрали по 3 кг каждый 😯».

Поклонники разделились на два лагеря: внимательных и не очень. Первые посмеялись над остроумной шуткой, а другие – принялись поздравлять звездную пару с беременностью:

«Поздравляю!»

«Блин, а я уже повелась».

«Клоуны».

«Жестко вы нас подловили».

«Какое счастье! Теперь вы толстые, как и мы».

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Источник: ivonа bigmir)net

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