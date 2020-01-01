Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками архивным снимком.

Жена Монатика очаровала фанатов нежным образом в розовом платье instagram.com/irinamonatik

Читай также: Санта Димопулос рассказала о глобальных мечтах, которые осуществились

Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в длинном нежно-розовом платье на тонких бретельках. Девушка позирует среди тропических растений в летящем наряде, который придает облику легкости. Свой образ Ирина дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Монатик призналась, что ностальгирует по райскому отдыху на островах:

«Когда промерзаешь до костей… с особой теплотой вспоминаешь дни в раю🌴💕».

Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ирина, Вы неотразимы ❤️😍🔥». «Такой нежный цветок🌺Ирочка, безгранично любим 💕». «Красивая! Любуюсь». «Очень красивая». «Вы просто чудо девушка».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.