Жена Монатика очаровала фанатов нежным образом в розовом платье
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в длинном нежно-розовом платье на тонких бретельках. Девушка позирует среди тропических растений в летящем наряде, который придает облику легкости. Свой образ Ирина дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.
Под публикацией Монатик призналась, что ностальгирует по райскому отдыху на островах:
«Когда промерзаешь до костей… с особой теплотой вспоминаешь дни в раю🌴💕».
Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ирина, Вы неотразимы ❤️😍🔥».
«Такой нежный цветок🌺Ирочка, безгранично любим 💕».
«Красивая! Любуюсь».
«Очень красивая».
«Вы просто чудо девушка».
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