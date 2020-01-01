Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками коротким видео.

45-летняя Наталья Могилевская засветила стройные ножки в стильной юбке instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в ярко-розовой блузке и джинсовой юбке. Стильный наряд подчеркнул аппетитные формы Натальи, выделив стройные ножки. Артистка села на диван, закинув ногу на ногу. Эффектный образ звезда дополнила желтыми туфлями и солнцезащитными очками.

Под публикацией Могилевская призналась, что решила разбавить свой гардероб яркими красками:

«В разное время мне нравились совершенно разные цвета. Сейчас я просто не могу носить ни серый, ни чёрный. Я в них просто не могу дышать!

Здесь даже туфли солнечные!

Хочется ярких красок, мыслей, поступков! И интересных ярких людей!»

Поклонники восхитились внешним видом Натальи Могилевской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красивые ножки👣👠🔥». «Ах, какая женщина, мне б такую». «Ну как всегда шикарная». «Ах, эти ноги!»

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