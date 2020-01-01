45-летняя Наталья Могилевская засветила стройные ножки в стильной юбке
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в ярко-розовой блузке и джинсовой юбке. Стильный наряд подчеркнул аппетитные формы Натальи, выделив стройные ножки. Артистка села на диван, закинув ногу на ногу. Эффектный образ звезда дополнила желтыми туфлями и солнцезащитными очками.
Под публикацией Могилевская призналась, что решила разбавить свой гардероб яркими красками:
«В разное время мне нравились совершенно разные цвета. Сейчас я просто не могу носить ни серый, ни чёрный. Я в них просто не могу дышать!
Здесь даже туфли солнечные!
Хочется ярких красок, мыслей, поступков! И интересных ярких людей!»
Поклонники восхитились внешним видом Натальи Могилевской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красивые ножки👣👠🔥».
«Ах, какая женщина, мне б такую».
«Ну как всегда шикарная».
«Ах, эти ноги!»
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