Вера Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных фото. На первом черно-белом кадре запечатлены обнимающиеся дочери артистки, которые надели белые свитеры и черные штаны. На последующих снимках с подросшими девочками позирует Вера, которая примерила такой же наряд, как у дочек, и собрала волосы сзади.
Под публикацией Брежнева призналась, что первое фото, где запечатлены ее дочери, стоит на заставке ее телефона:
«Первое фото - моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки @sarahvv12s и @sonyaxkiperman
Второе и третье фото - мы вместе и я их обожаю..
Раньше фотографии были у нас в кошельках) теперь в телефоне)».
Поклонники восхитились чувственными кадрами звездной семьи, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Красотки 😍».
«Как они выросли из маленьких девочек 😍».
«Как это красиво».
«Просто невозможно красивые и глубокие».
«Какие они милашки».
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