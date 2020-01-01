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Вера Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками милыми снимками.

Вера Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Вера Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных фото. На первом черно-белом кадре запечатлены обнимающиеся дочери артистки, которые надели белые свитеры и черные штаны. На последующих снимках с подросшими девочками позирует Вера, которая примерила такой же наряд, как у дочек, и собрала волосы сзади.

Под публикацией Брежнева призналась, что первое фото, где запечатлены ее дочери, стоит на заставке ее телефона:

«Первое фото - моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки @sarahvv12s и @sonyaxkiperman
Второе и третье фото - мы вместе и я их обожаю..
Раньше фотографии были у нас в кошельках) теперь в телефоне)».

Поклонники восхитились чувственными кадрами звездной семьи, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Красотки 😍».

«Как они выросли из маленьких девочек 😍».

«Как это красиво».

«Просто невозможно красивые и глубокие».

«Какие они милашки».

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Источник: ivonа bigmir)net

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