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Эффектная блондинка: Лилия Ребрик показала свое идеальное лицо вблизи

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками милым снимком.

Лилия Ребрик показала свое идеальное лицо вблизи
Лилия Ребрик показала свое идеальное лицо вблизи
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость предстала в белом худи с распущенными блондинистыми волосами, которые уложила на одну сторону. Свой образ артистка дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и массивными серьгами. Стоит отметить, что звезда запечатлела свое лицо крупным планом, продемонстрировав ровную и сияющую кожу без признаков старения.

Под публикацией Лилия призвала своих фолловеров быть добрее:

«Я ж насправді бажаю, щоб кожен день у вас був днем спонтанного прояву доброти. Щоб робили його за велінням серця, не хизувалися принесеним добром, не чекали особливих дат на календарі, бо ж добро - те, що йде з самої душі! Будьте добрими щодня, тоді світ точно стане кращим! 💗»

Поклонники восхитились внешним видом Лилии Ребрик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красуня 🔥❤️».

«Идеальная».

«Невероятная».

«Ну очень красивая».

«Эталон женственности».

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Источник: ivonа bigmir)net

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