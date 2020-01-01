Эффектная блондинка: Лилия Ребрик показала свое идеальное лицо вблизи
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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость предстала в белом худи с распущенными блондинистыми волосами, которые уложила на одну сторону. Свой образ артистка дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и массивными серьгами. Стоит отметить, что звезда запечатлела свое лицо крупным планом, продемонстрировав ровную и сияющую кожу без признаков старения.
Под публикацией Лилия призвала своих фолловеров быть добрее:
«Я ж насправді бажаю, щоб кожен день у вас був днем спонтанного прояву доброти. Щоб робили його за велінням серця, не хизувалися принесеним добром, не чекали особливих дат на календарі, бо ж добро - те, що йде з самої душі! Будьте добрими щодня, тоді світ точно стане кращим! 💗»
Поклонники восхитились внешним видом Лилии Ребрик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красуня 🔥❤️».
«Идеальная».
«Невероятная».
«Ну очень красивая».
«Эталон женственности».
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