Украинский певец Олег Винник поделился с подписчиками личной историей.

Олег Винник признался, почему скрывает свою жену instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный исполнитель Олег Винник в недавнем интервью ответил на вопросы, которые касаются его личной жизни. Артист признался, что не скрывает свою семью, а просто не афиширует частную жизнь. По словам знаменитости, раньше пресса отслеживала каждый его шаг, и поэтому звезда делает все возможное, чтобы оградить свою личную жизнь от лишних глаз и сплетен:

«Я залізобетонно вирішив – не треба робити так, щоб до тебе лізли. Ти покажеш – не повірять, будуть шукати більшого. Що мені залишилося показати? Що у мене в спальні? Це смішно. А коли бачу, що хтось із колег маніпулює сім'ями, тхне нафталіном».

Также Винник признался, что на сегодняшний момент чувствует себя абсолютно счастливым человеком:

«Ти ж не знаєш, чи будеш завтра стояти на сцені, співати, чи дасть тобі Бог пісні, можливості, здоров'я. Та навіть, якщо завтра мені доведеться злягти чи померти в цю саму секунду, я щаслива людина».

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