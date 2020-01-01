«Чувствую себя феей»: Юлия Санина поразила неожиданной новостью
Читай также: Неожиданно: Слава Каминская показала свою молодую маму
Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена рядом со своим мужем и миловидной девушкой. Как оказалось, артистка решила пойти по стопам своих коллег, которые помимо сольной карьеры занимаются молодыми исполнителями, помогая им добиться успехов в творчестве.
Под публикацией Юлия Санина представила фолловерам будущую звезду:
«Волнительно, но пора представить вам нового артиста:)
ЯРИМА. Подписывайтесь, чтобы следить за тем, как будут сбываться мечты юной девчонки!
Мы уже начали работу над авторскими треками, впереди фотосессия, съемки видео и разогрев на Олимпийском.
Чувствую себя феей 😂🏼♀️».
Поклонникам понравилась неожиданная новость от любимой певицы Юлии Саниной. Более того, они отметили внешнее сходство подопечной со звездой:
«Поздравляем! Как же Ярима внешне похожа на вас!»
«Вы похожи с этой девочкой».
«Выглядит, как ваша дочь. Очень большое внешнее сходство, как по мне».
«Милая девушка. Юля, вы похожи с ней».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
- Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил