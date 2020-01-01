«Чувствую себя феей»: Юлия Санина поразила неожиданной новостью

Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками неожиданной новостью.

Юлия Санина поразила неожиданной новостью instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена рядом со своим мужем и миловидной девушкой. Как оказалось, артистка решила пойти по стопам своих коллег, которые помимо сольной карьеры занимаются молодыми исполнителями, помогая им добиться успехов в творчестве.

Под публикацией Юлия Санина представила фолловерам будущую звезду:

«Волнительно, но пора представить вам нового артиста:)

ЯРИМА. Подписывайтесь, чтобы следить за тем, как будут сбываться мечты юной девчонки!

Мы уже начали работу над авторскими треками, впереди фотосессия, съемки видео и разогрев на Олимпийском.

Чувствую себя феей 😂🏼‍♀️».

Поклонникам понравилась неожиданная новость от любимой певицы Юлии Саниной. Более того, они отметили внешнее сходство подопечной со звездой:

«Поздравляем! Как же Ярима внешне похожа на вас!» «Вы похожи с этой девочкой». «Выглядит, как ваша дочь. Очень большое внешнее сходство, как по мне». «Милая девушка. Юля, вы похожи с ней».

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