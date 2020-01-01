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«Чувствую себя феей»: Юлия Санина поразила неожиданной новостью

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Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками неожиданной новостью.

Юлия Санина поразила неожиданной новостью
Юлия Санина поразила неожиданной новостью
instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена рядом со своим мужем и миловидной девушкой. Как оказалось, артистка решила пойти по стопам своих коллег, которые помимо сольной карьеры занимаются молодыми исполнителями, помогая им добиться успехов в творчестве.

Под публикацией Юлия Санина представила фолловерам будущую звезду:

«Волнительно, но пора представить вам нового артиста:)
ЯРИМА. Подписывайтесь, чтобы следить за тем, как будут сбываться мечты юной девчонки!
Мы уже начали работу над авторскими треками, впереди фотосессия, съемки видео и разогрев на Олимпийском.
Чувствую себя феей 😂🏼‍♀️».

Поклонникам понравилась неожиданная новость от любимой певицы Юлии Саниной. Более того, они отметили внешнее сходство подопечной со звездой:

«Поздравляем! Как же Ярима внешне похожа на вас!»

«Вы похожи с этой девочкой».

«Выглядит, как ваша дочь. Очень большое внешнее сходство, как по мне».

«Милая девушка. Юля, вы похожи с ней».

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Источник: ivonа bigmir)net

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