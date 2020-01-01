Катя Осадчая восхитила фанатов образом украинской княгини
Читай также: «Моя дерзкая любимица»: Ольга Фреймут показала свою старшую дочь
Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в изысканном облике. На кадре знаменитость предстала в головном уборе бренда BEVZA, который “вдохновленный образом княгини Ольги“. Таким способом телезвезда решила поддержать украинскую дизайнершу Светлану Бевзу, модельершу и владелицу бренда BEVZA.
Под публикацией Осадчая призналась, что гордится украинскими дизайнерами:
«Приміряю головний убір, що натхненний образом Княгині Ольги! @bevza це таке круте сучасне втілення української історії. Гордість! @bevza_svitlana».
Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Офигенно».
«Вам очень идет».
«Как тебе красиво».
«Супер!»
«Катя, ты прекрасна в разных образах и шляпках».
«Красавица!“
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
- Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил