Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Катя Осадчая восхитила фанатов образом украинской княгини instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в изысканном облике. На кадре знаменитость предстала в головном уборе бренда BEVZA, который “вдохновленный образом княгини Ольги“. Таким способом телезвезда решила поддержать украинскую дизайнершу Светлану Бевзу, модельершу и владелицу бренда BEVZA.

Под публикацией Осадчая призналась, что гордится украинскими дизайнерами:

«Приміряю головний убір, що натхненний образом Княгині Ольги! @bevza це таке круте сучасне втілення української історії. Гордість! @bevza_svitlana».

Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Офигенно». «Вам очень идет». «Как тебе красиво». «Супер!» «Катя, ты прекрасна в разных образах и шляпках». «Красавица!“

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