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Катя Осадчая восхитила фанатов образом украинской княгини

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Катя Осадчая восхитила фанатов образом украинской княгини
Катя Осадчая восхитила фанатов образом украинской княгини
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в изысканном облике. На кадре знаменитость предстала в головном уборе бренда BEVZA, который “вдохновленный образом княгини Ольги“. Таким способом телезвезда решила поддержать украинскую дизайнершу Светлану Бевзу, модельершу и владелицу бренда BEVZA.

Под публикацией Осадчая призналась, что гордится украинскими дизайнерами:

«Приміряю головний убір, що натхненний образом Княгині Ольги! @bevza це таке круте сучасне втілення української історії. Гордість! @bevza_svitlana».

Поклонники восхитились внешним видом Кати Осадчей, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Офигенно».

«Вам очень идет».

«Как тебе красиво».

«Супер!»

«Катя, ты прекрасна в разных образах и шляпках».

«Красавица!“

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Источник: ivonа bigmir)net

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