Леся Никитюк сверкнула аппетитными формами в мини-платье с вырезами
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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в соблазнительном образе. На кадре знаменитость предстала в коротеньком черном платье с глубоким декольте и вырезом под грудью. Эффектный наряд выделил не только пышную грудь артистки, но и подчеркнул ее тонкую талию и стройные ножки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и аксессуарами.
Стоит отметить, что Леся часто радует фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее роскошное тело. Однако свою личную жизнь девушка оберегает от лишних глаз, изредка намекая на романтические отношения в немногих интервью.
Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Шикарный образ».
«Леся, ты очаровательная куколка».
«Вы такая хорошенькая».
«Просто богиня».
«Прекрасная».
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