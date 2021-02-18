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Леся Никитюк сверкнула аппетитными формами в мини-платье с вырезами

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк сверкнула аппетитными формами в мини-платье с вырезами
Леся Никитюк сверкнула аппетитными формами в мини-платье с вырезами
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в соблазнительном образе. На кадре знаменитость предстала в коротеньком черном платье с глубоким декольте и вырезом под грудью. Эффектный наряд выделил не только пышную грудь артистки, но и подчеркнул ее тонкую талию и стройные ножки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и аксессуарами.

Стоит отметить, что Леся часто радует фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее роскошное тело. Однако свою личную жизнь девушка оберегает от лишних глаз, изредка намекая на романтические отношения в немногих интервью.

Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарный образ».

«Леся, ты очаровательная куколка».

«Вы такая хорошенькая».

«Просто богиня».

«Прекрасная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.02.2021, 07:56
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гость
Автор доскодрочер,как всегда,ни дня без плоскодонок Тодоренко и Никитюк.
Иди нaxyй, yeбок
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