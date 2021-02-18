Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк сверкнула аппетитными формами в мини-платье с вырезами instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в соблазнительном образе. На кадре знаменитость предстала в коротеньком черном платье с глубоким декольте и вырезом под грудью. Эффектный наряд выделил не только пышную грудь артистки, но и подчеркнул ее тонкую талию и стройные ножки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и аксессуарами.

Стоит отметить, что Леся часто радует фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее роскошное тело. Однако свою личную жизнь девушка оберегает от лишних глаз, изредка намекая на романтические отношения в немногих интервью.

Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарный образ». «Леся, ты очаровательная куколка». «Вы такая хорошенькая». «Просто богиня». «Прекрасная».

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