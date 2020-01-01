Очень горячо: Соня Плакидюк засветилась в компании обнаженных мужчин
Читай также: Модель “Victoria’s Secret“ Кэндис Свейнпол засветила упругие ягодицы в бикини
Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На черно-белом кадре знаменитость позирует в корсете и сетчатых колготах, сидя на коробке. Эффектный образ звезда дополнила украшениями и распущенными длинными локонами. Рядом с девушкой запечатлены двое молодых мужчин, которые предстали совершенно обнаженными.
Под публикацией Соня написала так:
«Страдающее средневековье с затрудненным носовым дыханием 😅🖤 (я разлюбила пафосные названия лет в 17— вы должны обо мне это знать)».
Поклонники восхитились откровенным образом Сони Плакидюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Фантастика😍😍».
«Офигенно🔥🔥🔥😍».
«Супер😍».
«Невероятная 😍».
«Королева! Нет, императрица!»
«Это божественно».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
- Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил