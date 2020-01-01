Очень горячо: Соня Плакидюк засветилась в компании обнаженных мужчин

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Соня Плакидюк засветилась в компании обнаженных мужчин instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На черно-белом кадре знаменитость позирует в корсете и сетчатых колготах, сидя на коробке. Эффектный образ звезда дополнила украшениями и распущенными длинными локонами. Рядом с девушкой запечатлены двое молодых мужчин, которые предстали совершенно обнаженными.

Под публикацией Соня написала так:

«Страдающее средневековье с затрудненным носовым дыханием 😅🖤 (я разлюбила пафосные названия лет в 17— вы должны обо мне это знать)».

Поклонники восхитились откровенным образом Сони Плакидюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Фантастика😍😍». «Офигенно🔥🔥🔥😍». «Супер😍». «Невероятная 😍». «Королева! Нет, императрица!» «Это божественно».

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