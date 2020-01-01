Модель "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол засветила упругие ягодицы в бикини
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Звезда “Victoria’s Secret“ Кэндис Свейнпол на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в оранжевом бикини, развернувшись к камере спиной. Откровенный наряд подчеркнул стройное тело девушки, обнажив ее упругие ягодицы. Звезда показала свою роскошную фигуру на фоне экзотических деревьев. Также Кэндис собрала волосы в низкий пучок, и дополнила эффектный образ аксессуарами.
На втором манящем кадре Свейнпол сделала акцент на ягодицах, которые были в песке, продемонстрировав их вблизи.
Под публикацией модель написала так:
“Оранжевый - мой новый черный“.
Поклонники восхитились внешним видом Кэндис Свейнпол, и осыпали ее комплиментами:
«Как всегда самое зрелищное, ослепительное, потрясающее, чувственное и красивое».
«Вау, она такая классная, а мне нравится оранжевое бикини».
«Ты реальная красотка, действительно правда».
«Какая ты нереально сексуальная».
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