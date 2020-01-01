Модель "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол засветила упругие ягодицы в бикини

Известная супермодель Кэндис Свейнпол поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Кэндис Свейнпол засветила упругие ягодицы в бикини instagram.com/angelcandices

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Звезда “Victoria’s Secret“ Кэндис Свейнпол на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в оранжевом бикини, развернувшись к камере спиной. Откровенный наряд подчеркнул стройное тело девушки, обнажив ее упругие ягодицы. Звезда показала свою роскошную фигуру на фоне экзотических деревьев. Также Кэндис собрала волосы в низкий пучок, и дополнила эффектный образ аксессуарами.

На втором манящем кадре Свейнпол сделала акцент на ягодицах, которые были в песке, продемонстрировав их вблизи.

Под публикацией модель написала так:

“Оранжевый - мой новый черный“.

Поклонники восхитились внешним видом Кэндис Свейнпол, и осыпали ее комплиментами:

«Как всегда самое зрелищное, ослепительное, потрясающее, чувственное и красивое». «Вау, она такая классная, а мне нравится оранжевое бикини». «Ты реальная красотка, действительно правда». «Какая ты нереально сексуальная».

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