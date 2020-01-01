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«Моя дерзкая любимица»: Ольга Фреймут показала свою старшую дочь

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками архивными снимками.

Ольга Фреймут показала свою старшую дочь
Ольга Фреймут показала свою старшую дочь
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со своей дочкой в честь ее Дня рождения. На кадрах знаменитость запечатлена со своей старшей дочерью Златой Митчелл в разные временные промежутки. Девочка очень похожа на свою звездную маму, видно, что у них доверительные отношения.

Под публикацией Ольга трогательно поздравила свою дочь с Днем рождения:

«Донечка, @zlata_mitchell , з Днем народження! Будь щасливою, здоровою, а я завжди поруч: підтримати, захистити, обійняти. З тобою пов’язані найтепліші спогади. Лише з тобою так весело плисти проти течії. Моя зухвала улюблениця».

Поклонники присоединились к поздравлению Фреймут, и осыпали Злату приятными словами в комментариях:

«Красавица, как и мама. Поздравляю!»

«Пусть растет счастливой».

«Всего самого наилучшего».

«Какая красивая именинница! Самые искренние поздравления».

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Источник: ivonа bigmir)net

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