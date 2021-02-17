Неожиданно: Слава Каминская показала свою молодую маму
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена со своей мамой и детьми в торговом центре. Артистка предстала в розовом свитере, джинсах и кроссовках. Стильный образ звезда дополнила локонами на волосах и выразительным макияжем. Стройная мама Славы позировала в удлиненном свитере и кожаных штанах.
Под публикацией Каминская написала так:
«Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, КАК вы это делаете?»
Поклонники восхитились внешним видом мамы Славы Каминской, и осыпали женщину приятными словами в комментариях:
«Мамочка какая красивая!🔥»
«Какие вы красивые 💕💕💕».
«А мама ваша какая красивая, молодая!»
«Мама? Я думала сестра».
«Вы так похожи с мамой».
«Вы с мамой очень красивые».
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