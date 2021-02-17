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Неожиданно: Слава Каминская показала свою молодую маму

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками семейным снимком.

Слава Каминская показала свою молодую маму
Слава Каминская показала свою молодую маму
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена со своей мамой и детьми в торговом центре. Артистка предстала в розовом свитере, джинсах и кроссовках. Стильный образ звезда дополнила локонами на волосах и выразительным макияжем. Стройная мама Славы позировала в удлиненном свитере и кожаных штанах.

Под публикацией Каминская написала так:

«Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, КАК вы это делаете?»

Поклонники восхитились внешним видом мамы Славы Каминской, и осыпали женщину приятными словами в комментариях:

«Мамочка какая красивая!🔥»

«Какие вы красивые 💕💕💕».

«А мама ваша какая красивая, молодая!»

«Мама? Я думала сестра».

«Вы так похожи с мамой».

«Вы с мамой очень красивые».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.02.2021, 17:17
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я вжэ кинчыв.
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