Неожиданно: Слава Каминская показала свою молодую маму

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками семейным снимком.

Слава Каминская показала свою молодую маму instagram.com/babaslavka

Читай также: Наталка Денисенко засветила стройную фигуру в шелковом платье

Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена со своей мамой и детьми в торговом центре. Артистка предстала в розовом свитере, джинсах и кроссовках. Стильный образ звезда дополнила локонами на волосах и выразительным макияжем. Стройная мама Славы позировала в удлиненном свитере и кожаных штанах.

Под публикацией Каминская написала так:

«Мамы, которые могут заставить своих киндеров стоять на фото ровненько, еще и улыбаться, КАК вы это делаете?»

Поклонники восхитились внешним видом мамы Славы Каминской, и осыпали женщину приятными словами в комментариях:

«Мамочка какая красивая!🔥» «Какие вы красивые 💕💕💕». «А мама ваша какая красивая, молодая!» «Мама? Я думала сестра». «Вы так похожи с мамой». «Вы с мамой очень красивые».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.