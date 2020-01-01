Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Настя Каменских умилила фанатов любовным видео с Потапом instagram.com/kamenskux

Читай также: Пусть все завидуют: Алена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в купальнике

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена в белой кофте, с распущенными волосами на одну сторону и без макияжа. Рядом с артисткой позирует Потап, который целует свою звездную супругу в щеку. Настя широко улыбается и произносит милую фразу: «Любите друг друга». Стоит отметить, что пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе.

Под публикацией Настя Каменских призвала своих фолловеров быть друг к другу чуткими и проявлять свою любовь.

Поклонники умилились романтичным видео Насти и Потапа, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Уровень мимимишности зашкаливает». «Прекрасная пара». «Так мило!» «Будьте счастливы». «Прекрасные!» «Вы отличная пара».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.