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Настя Каменских умилила фанатов любовным видео с Потапом

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Настя Каменских умилила фанатов любовным видео с Потапом
Настя Каменских умилила фанатов любовным видео с Потапом
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена в белой кофте, с распущенными волосами на одну сторону и без макияжа. Рядом с артисткой позирует Потап, который целует свою звездную супругу в щеку. Настя широко улыбается и произносит милую фразу: «Любите друг друга». Стоит отметить, что пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе.

Под публикацией Настя Каменских призвала своих фолловеров быть друг к другу чуткими и проявлять свою любовь.

Поклонники умилились романтичным видео Насти и Потапа, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Уровень мимимишности зашкаливает».

«Прекрасная пара».

«Так мило!»

«Будьте счастливы».

«Прекрасные!»

«Вы отличная пара».

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Источник: ivonа bigmir)net

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