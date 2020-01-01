Настя Каменских умилила фанатов любовным видео с Потапом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена в белой кофте, с распущенными волосами на одну сторону и без макияжа. Рядом с артисткой позирует Потап, который целует свою звездную супругу в щеку. Настя широко улыбается и произносит милую фразу: «Любите друг друга». Стоит отметить, что пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе.
Под публикацией Настя Каменских призвала своих фолловеров быть друг к другу чуткими и проявлять свою любовь.
Поклонники умилились романтичным видео Насти и Потапа, и осыпали их приятными словами в комментариях:
«Уровень мимимишности зашкаливает».
«Прекрасная пара».
«Так мило!»
«Будьте счастливы».
«Прекрасные!»
«Вы отличная пара».
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