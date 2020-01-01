«Устоять невозможно»: Светлана Лобода подразнила стройными ножками в сорочке

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода подразнила стройными ножками в сорочке instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черной сорочке с кружевом, которая обнажила ее стройные загорелые ножки. Платьице на тонких бретельках в бельевом стиле подчеркнуло ее эталонную фигуру. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и множеством аксессуаров.

Под публикацией Светлана призналась, что совсем скоро порадует фанатов своим творчеством:

«Вернулась ❤️

еду на работу🎤

п.с. скоро новая песня 🔥🔥🔥

Первый угадавший дату релиза , получит от меня подарок 💝».

Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Светлана Сергеевна, Вы, как всегда неотразимы, восхищаюсь Вашей красотой 😍». «Ах, какая девчонка! Прекрасно выглядите. Устоять невозможно». «Ну нельзя быть такой красивой и стильной». «Шикарно!»

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