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«Устоять невозможно»: Светлана Лобода подразнила стройными ножками в сорочке

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода подразнила стройными ножками в сорочке
Светлана Лобода подразнила стройными ножками в сорочке
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черной сорочке с кружевом, которая обнажила ее стройные загорелые ножки. Платьице на тонких бретельках в бельевом стиле подчеркнуло ее эталонную фигуру. Эффектный образ звезда дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и множеством аксессуаров.

Под публикацией Светлана призналась, что совсем скоро порадует фанатов своим творчеством:

«Вернулась ❤️
еду на работу🎤
п.с. скоро новая песня 🔥🔥🔥
Первый угадавший дату релиза , получит от меня подарок 💝».

Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Светлана Сергеевна, Вы, как всегда неотразимы, восхищаюсь Вашей красотой 😍».

«Ах, какая девчонка! Прекрасно выглядите. Устоять невозможно».

«Ну нельзя быть такой красивой и стильной».

«Шикарно!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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