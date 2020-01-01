Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с подписчиками чувственным видео.

Наталка Денисенко засветила стройную фигуру в шелковом платье instagram.com/natalka_denisenko

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Популярная актриса Наталка Денисенко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик со съемки. На кадрах знаменитость позирует в шелковом длинном платье на тонких бретельках. Силуэтный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру артистки. Свой образ звезда дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами.

Под публикацией Наталка выразила восхищение фотографом, которая сделала ей чудесные снимки:

«То, что я восхищена талантом Леси, это ничего не сказать.

Великий дар, уметь разглядеть и запечатлеть красоту!!! И этот Дар @lesya_yasnitska есть у тебя👏👏👏👏».

Поклонники восхитились нежным образом Наталки Денисенко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ааааааа, как это красиво, видео просто волшебное💫». «Чарівна Наталка». «Неймовірна!!!!😍🔥❤️» «БОГИНЯ!🔥🔥🔥🔥» «Дуже гарно 😍😍😍». «Ви супер».

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