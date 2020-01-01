Наталка Денисенко засветила стройную фигуру в шелковом платье
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Популярная актриса Наталка Денисенко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик со съемки. На кадрах знаменитость позирует в шелковом длинном платье на тонких бретельках. Силуэтный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру артистки. Свой образ звезда дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами.
Под публикацией Наталка выразила восхищение фотографом, которая сделала ей чудесные снимки:
«То, что я восхищена талантом Леси, это ничего не сказать.
Великий дар, уметь разглядеть и запечатлеть красоту!!! И этот Дар @lesya_yasnitska есть у тебя👏👏👏👏».
Поклонники восхитились нежным образом Наталки Денисенко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ааааааа, как это красиво, видео просто волшебное💫».
«Чарівна Наталка».
«Неймовірна!!!!😍🔥❤️»
«БОГИНЯ!🔥🔥🔥🔥»
«Дуже гарно 😍😍😍».
«Ви супер».
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