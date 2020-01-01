Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталка Денисенко засветила стройную фигуру в шелковом платье

Комментариев: 0
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с подписчиками чувственным видео.

Наталка Денисенко засветила стройную фигуру в шелковом платье
Наталка Денисенко засветила стройную фигуру в шелковом платье
instagram.com/natalka_denisenko

Читай также: Пусть все завидуют: Алена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в купальнике

Популярная актриса Наталка Денисенко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик со съемки. На кадрах знаменитость позирует в шелковом длинном платье на тонких бретельках. Силуэтный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру артистки. Свой образ звезда дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами.

Под публикацией Наталка выразила восхищение фотографом, которая сделала ей чудесные снимки:

«То, что я восхищена талантом Леси, это ничего не сказать.
Великий дар, уметь разглядеть и запечатлеть красоту!!! И этот Дар @lesya_yasnitska есть у тебя👏👏👏👏».

Поклонники восхитились нежным образом Наталки Денисенко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ааааааа, как это красиво, видео просто волшебное💫».

«Чарівна Наталка».

«Неймовірна!!!!😍🔥❤️»

«БОГИНЯ!🔥🔥🔥🔥»

«Дуже гарно 😍😍😍».

«Ви супер».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталка Денисенко, Наталка Денисенко 2020, Наталка Денисенко актриса, Наталка Денисенко видео, Наталка Денисенко инстаграм, Наталка Денисенко новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь