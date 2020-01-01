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Jerry Heil сверкнула грудью в домашнем бюстгальтере

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Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Jerry Heil сверкнула грудью в домашнем бюстгальтере
Jerry Heil сверкнула грудью в домашнем бюстгальтере
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала серию пикантных фото. На кадрах знаменитость позирует в домашнем бюстгальтере и клетчатых штанишках, сидя на стуле. Откровенный наряд выделил грудь и подчеркнул стройное тело артистки. Свой образ звезда дополнила двумя небрежными пучками на голове и ярким макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Jerry Heil намекнула на то, что хочет провести концерт в домашних условиях:

«Київ! Квартирник! Хто прийде?»

Поклонникам понравился внешний вид Jerry Heil, однако они отметили, что девушка выглядит очень худой, и посоветовали ей пересмотреть свое питание:

«Яночка, очень жизнерадостные фото! Класс!»

«Ты что-то худая совсем стала».

«Начинай кушать мясо!»

«Худенькая, так и хочется накормить».

«Такой кайфовый образ!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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