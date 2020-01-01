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Пусть все завидуют: Алена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в купальнике

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Украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Алена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в купальнике
Алена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в купальнике
instagram.com/alena_shoptenko

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Хореограф проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике на побережье моря в Дубае. Пляжный наряд оголил спортивное тело звезды, подчеркнув плоский животик и стройные ножки. Волосы Алена распустила, а лицо оставила без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Под публикацией Шоптенко написала так:

«Я обещала фото в купальнике ☺️☀️💛».

Поклонники восхитились аппетитными формами Алены Шоптенко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«😍😍😍Классные ноги!»

«Красуня!!!❤️❤️❤️»

«Красивая, талантливая, приятная и просто хорошая девушка!)»

«Шикарная фигура 😍».

«Секси бомба».

«Афродита!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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