Пусть все завидуют: Алена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в купальнике

Украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Алена Шоптенко похвасталась стройной фигурой в купальнике instagram.com/alena_shoptenko

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Хореограф проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике на побережье моря в Дубае. Пляжный наряд оголил спортивное тело звезды, подчеркнув плоский животик и стройные ножки. Волосы Алена распустила, а лицо оставила без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Под публикацией Шоптенко написала так:

«Я обещала фото в купальнике ☺️☀️💛».

Поклонники восхитились аппетитными формами Алены Шоптенко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«😍😍😍Классные ноги!» «Красуня!!!❤️❤️❤️» «Красивая, талантливая, приятная и просто хорошая девушка!)» «Шикарная фигура 😍». «Секси бомба». «Афродита!»

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