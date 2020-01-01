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Похудевшая Алина Гросу засветилась в объятиях возлюбленного

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Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками милыми снимками.

Похудевшая Алина Гросу засветилась в объятиях возлюбленного
Похудевшая Алина Гросу засветилась в объятиях возлюбленного
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с актером Романом Полянским. На кадрах знаменитость позирует в деловом платье и ботфортах рядом с избранником на крыше дома. Как оказалось, звездная пара посетила эфир на радио, где презентовала свою совместную любовную песню «Полотенце».

Под публикацией Алина призналась, что Роман впервые попробовал себя в качестве певца:

«А знаете ли вы, что #Полотенце это первая песня записанная @roman_polianskiy ?)) хотите чтоб он пел дальше?)😋»

Поклонникам понравились совместные фото звездной пары, и они рассыпались в комплиментах:

«Вот сейчас видно, как Алина светится от счастья ❤️❤️».

«Ой, какие Вы у нас красивые! ❤️»

«Алина так похудела».

«Алина, вы прям крохотная стали!»

«Классная пара».

«Вы красивая пара».

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Источник: ivonа bigmir)net

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