«С любимым»: Слава Каминская после развода показала своего возлюбленного
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с мужчиной. На кадре знаменитость позирует в машине рядом со скандальным блогером Кириллом Скачковым. Артистка надела клетчатый пиджак, собрала волосы назад и восхитила сияющей и ровной кожей лица, на которой едва заметна косметика.
Под публикацией Слава написала так:
«Друзья, посоветуйте классных фильмов😏
Хотим с любимым продлить наш романтик😂», - намекая на романтические отношения с Кириллом.
Поклонники не стали скрывать свою радость касательно личной жизни Славы Каминской, и осыпали звездную пару приятными словами в комментариях:
«Очень красивый парень, вам говорили, что вы очень похожи».
«Ну вот дружили-дружили и вместе».
«Молодцы!»
«Ого! Неожиданно! Рада за вас».
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