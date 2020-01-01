«С любимым»: Слава Каминская после развода показала своего возлюбленного

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Слава Каминская после развода показала своего возлюбленного instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с мужчиной. На кадре знаменитость позирует в машине рядом со скандальным блогером Кириллом Скачковым. Артистка надела клетчатый пиджак, собрала волосы назад и восхитила сияющей и ровной кожей лица, на которой едва заметна косметика.

Под публикацией Слава написала так:

«Друзья, посоветуйте классных фильмов😏

Хотим с любимым продлить наш романтик😂», - намекая на романтические отношения с Кириллом.

Поклонники не стали скрывать свою радость касательно личной жизни Славы Каминской, и осыпали звездную пару приятными словами в комментариях:

«Очень красивый парень, вам говорили, что вы очень похожи». «Ну вот дружили-дружили и вместе». «Молодцы!» «Ого! Неожиданно! Рада за вас».

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