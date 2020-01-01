Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками коротеньким видеороликом.

Анита Луценко похвасталась своей стройной фигурой в обтягивающем наряде instagram.com/anitasporty

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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренажерного зала. На кадрах знаменитость позирует в серой маечке на тонких бретельках и черных лосинах. Звезда из стороны в сторону покачивает бедрами, демонстрируя свое стройное тело. Также Анита распустила волосы и сделала едва заметный макияж.

Под публикацией Луценко затронула тему о здоровом образе жизни. Спортсменка считает, что обсуждать свое питание и тренировки в социальных сетях – это дурной тон:

«ЗОЖ - это не тема для обсуждения. Ведь это о Здоровье, а разговаривать о своём Здоровье - это плохой тон и невоспитанность.

Все это - элементы процесса «починки» своего тела - о Здоровье?! Да! Тоесть выпячивание и объявление, что вы живете без глютена, лактозы, не пьёте алкоголь, деревянная, или качаете попу - это все не по этикету скажем так.

И интуитивно мне кажется, что в этой новой ( для меня лично) мысли есть и от истины ☝🏻».

Поклонники восхитились стройным телом Аниты Луценко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«У вас фигурка, как у 20-летней девочки, класс! Восхищаюсь вами!» «Аниточка, вас ценю и уважаю». «Красотка такая!»

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