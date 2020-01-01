Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками милыми снимками.

Ксения Мишина развеселила фанатов забавными снимками с отдыха instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На первом кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике в океане, показывая язык в камеру. На последующих снимках в воде запечатлены сын Мишиной, дочь Эллерта, и сам возлюбленный – Александр Эллерт. Судя по всему, звездная семья очень весело провела время на отдыхе в Доминикане.

Стоит отметить, что Ксения активно транслировала свое пребывание заграницей, радуя фанатов новыми снимками, забавными историями и видеороликами каждый день. А фолловеры с большим интересом наблюдают за развитием отношений Мишиной и Эллерта после проекта.

Поклонникам понравились жизнерадостные кадры звездной семейки, и они осыпали их приятными словами в комментариях:

«Ну такие вы котики ❤️❤️❤️». «Такие вы классные 👏❤️». «Кайф❤️». «Какие вы позитивные и счастливые, пусть так будет всегда». «Какие же вы милые и классные».

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