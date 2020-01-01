Лилия Ребрик в неприлично короткой юбке поразила кардинальной сменой имиджа
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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в неприлично короткой юбке, туфлях на каблуках и с ярко-красными локонами. Артистка облокотилась на мотоцикл и искренне улыбнулась, глядя в камеру.
Под публикацией Лилия призналась, что смелый образ примерила благодаря новой роли в сериале «С кем поведешься»:
«Фейерверк емоцій, фонтан геніальних ідей, зрив «башки», вибухова сила і водночас жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю - героїню серіалу «З ким поведешся».
Поклонникам понравилось перевоплощение Лилии Ребрик, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ох, Лилечка! Супер! Смотрим и получаем огромное удовольствие и улыбки! Класс класс класс! 😍😍😍».
«Лілю, Ваша героїня просто агонь🔥🙌».
«Ви прекрасна».
«Лилия, вы бесподобная актриса».
«Лилия, вы красавица».
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