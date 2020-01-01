Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Лилия Ребрик в неприлично короткой юбке поразила кардинальной сменой имиджа instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в неприлично короткой юбке, туфлях на каблуках и с ярко-красными локонами. Артистка облокотилась на мотоцикл и искренне улыбнулась, глядя в камеру.

Под публикацией Лилия призналась, что смелый образ примерила благодаря новой роли в сериале «С кем поведешься»:

«Фейерверк емоцій, фонтан геніальних ідей, зрив «башки», вибухова сила і водночас жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю - героїню серіалу «З ким поведешся».

Поклонникам понравилось перевоплощение Лилии Ребрик, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ох, Лилечка! Супер! Смотрим и получаем огромное удовольствие и улыбки! Класс класс класс! 😍😍😍». «Лілю, Ваша героїня просто агонь🔥🙌». «Ви прекрасна». «Лилия, вы бесподобная актриса». «Лилия, вы красавица».

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