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Лилия Ребрик в неприлично короткой юбке поразила кардинальной сменой имиджа

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Лилия Ребрик в неприлично короткой юбке поразила кардинальной сменой имиджа
Лилия Ребрик в неприлично короткой юбке поразила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в неприлично короткой юбке, туфлях на каблуках и с ярко-красными локонами. Артистка облокотилась на мотоцикл и искренне улыбнулась, глядя в камеру.

Под публикацией Лилия призналась, что смелый образ примерила благодаря новой роли в сериале «С кем поведешься»:

«Фейерверк емоцій, фонтан геніальних ідей, зрив «башки», вибухова сила і водночас жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю - героїню серіалу «З ким поведешся».

Поклонникам понравилось перевоплощение Лилии Ребрик, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ох, Лилечка! Супер! Смотрим и получаем огромное удовольствие и улыбки! Класс класс класс! 😍😍😍».

«Лілю, Ваша героїня просто агонь🔥🙌».

«Ви прекрасна».

«Лилия, вы бесподобная актриса».

«Лилия, вы красавица».

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Источник: ivonа bigmir)net

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