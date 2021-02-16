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«Королева латекса»: MARUV шокировала полуобнаженным фото

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Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MARUV шокировала полуобнаженным фото
MARUV шокировала полуобнаженным фото
instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала серию откровенных фото. На черно-белых кадрах знаменитость позирует в эротическом белье. Артистка надела прозрачный топ с наклейками на сосках, длинные перчатки и корсет. Свой эффектный образ звезда дополнила украшениями и солнцезащитными очками.

Под публикацией MARUV призналась, что поделилась провокационными снимками в честь своего Дня рождения:

«Мне сегодня 30 лет
Могу себе позволить 😂
Happy birthday to me, Bitch!»

Поклонниками понравились сексуальные кадры MARUV, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«С Днем рождения!🔥❤️ Королева латекса😂😍».

«Ты такая красавица, в свои 30 выглядишь на 16».

«Вечно молодая MARUV❤️🔥😍».

«Красотка! Талантливая девушка».

«Обворожительная и сногсшибательная!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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гость  (аноним)  16.02.2021, 11:14
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уставшая ватница, кроме вареника ничего не в состоянии продемонстрировать
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