«Королева латекса»: MARUV шокировала полуобнаженным фото

Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MARUV шокировала полуобнаженным фото instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала серию откровенных фото. На черно-белых кадрах знаменитость позирует в эротическом белье. Артистка надела прозрачный топ с наклейками на сосках, длинные перчатки и корсет. Свой эффектный образ звезда дополнила украшениями и солнцезащитными очками.

Под публикацией MARUV призналась, что поделилась провокационными снимками в честь своего Дня рождения:

«Мне сегодня 30 лет

Могу себе позволить 😂

Happy birthday to me, Bitch!»

Поклонниками понравились сексуальные кадры MARUV, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«С Днем рождения!🔥❤️ Королева латекса😂😍». «Ты такая красавица, в свои 30 выглядишь на 16». «Вечно молодая MARUV❤️🔥😍». «Красотка! Талантливая девушка». «Обворожительная и сногсшибательная!»

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