«Королева латекса»: MARUV шокировала полуобнаженным фото
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала серию откровенных фото. На черно-белых кадрах знаменитость позирует в эротическом белье. Артистка надела прозрачный топ с наклейками на сосках, длинные перчатки и корсет. Свой эффектный образ звезда дополнила украшениями и солнцезащитными очками.
Под публикацией MARUV призналась, что поделилась провокационными снимками в честь своего Дня рождения:
«Мне сегодня 30 лет
Могу себе позволить 😂
Happy birthday to me, Bitch!»
Поклонниками понравились сексуальные кадры MARUV, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«С Днем рождения!🔥❤️ Королева латекса😂😍».
«Ты такая красавица, в свои 30 выглядишь на 16».
«Вечно молодая MARUV❤️🔥😍».
«Красотка! Талантливая девушка».
«Обворожительная и сногсшибательная!»
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