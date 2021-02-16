Надя Дорофеева впечатлила фанатов образом американской школьницы
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в белой длинной рубашке, поверх которой надела вязанный бежевый живет. Милый образ артистка дополнила двумя косичками и выразительным макияжем.
Под публикацией Надя поделилась с фанатами радостной новостью:
«Сегодня с @realpotap написали новую песню.
Грустную
Честную
Влюблённую
Вам понравится 💔».
Поклонники признались, что с нетерпением ждут новый хит Нади Дорофеевой, и отметили ее сногсшибательный образ:
«Красивая и талантливая ❤️».
«Ждём безумно♥️».
«Ты большая умница, очень сильно ждём и обязательно поддержим, и сделаем все, чтобы эта песня заняла топ чертов!!!🔥🙌»
«На этой фотке Надя на американскую школьницу похожа».
«Какая ты красотка!»
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