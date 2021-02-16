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Надя Дорофеева впечатлила фанатов образом американской школьницы

Комментариев: 1
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками очередным снимком.

Надя Дорофеева впечатлила фанатов образом американской школьницы
Надя Дорофеева впечатлила фанатов образом американской школьницы
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в белой длинной рубашке, поверх которой надела вязанный бежевый живет. Милый образ артистка дополнила двумя косичками и выразительным макияжем.

Под публикацией Надя поделилась с фанатами радостной новостью:

«Сегодня с @realpotap написали новую песню.
Грустную
Честную
Влюблённую
Вам понравится 💔».

Поклонники признались, что с нетерпением ждут новый хит Нади Дорофеевой, и отметили ее сногсшибательный образ:

«Красивая и талантливая ❤️».

«Ждём безумно♥️».

«Ты большая умница, очень сильно ждём и обязательно поддержим, и сделаем все, чтобы эта песня заняла топ чертов!!!🔥🙌»

«На этой фотке Надя на американскую школьницу похожа».

«Какая ты красотка!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
fargjon    16.02.2021, 10:36
Оценка:  0
fargjon
На козу нацепи шмотки будет также выглядеть.
Ума от этого не прибавится.
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