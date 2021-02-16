Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками очередным снимком.

Надя Дорофеева впечатлила фанатов образом американской школьницы instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в белой длинной рубашке, поверх которой надела вязанный бежевый живет. Милый образ артистка дополнила двумя косичками и выразительным макияжем.

Под публикацией Надя поделилась с фанатами радостной новостью:

«Сегодня с @realpotap написали новую песню.

Грустную

Честную

Влюблённую

Вам понравится 💔».

Поклонники признались, что с нетерпением ждут новый хит Нади Дорофеевой, и отметили ее сногсшибательный образ:

«Красивая и талантливая ❤️». «Ждём безумно♥️». «Ты большая умница, очень сильно ждём и обязательно поддержим, и сделаем все, чтобы эта песня заняла топ чертов!!!🔥🙌» «На этой фотке Надя на американскую школьницу похожа». «Какая ты красотка!»

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