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Похудевшая Настя Каменских показала домашнее фото без макияжа

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым снимком.

Похудевшая Настя Каменских показала домашнее фото без макияжа
Похудевшая Настя Каменских показала домашнее фото без макияжа
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в своей гардеробной, демонстрируя стильный аутфит. Артистка надела белый свитшот, джинсы и кроссовки. Волосы звезда распустила, а лицо оставила без макияжа.

Под публикацией Настя написала так:

«Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты».

Поклонникам понравился внешний вид Каменских, и они отметили, что артистка заметно похудела:

«Просто красотка».

«Ты супер».

«Ты настоящая женщина».

«Похудела, Настька».

«Как же Потапу повезло».

«Мне очень нравилась Настя в теле, такая была притягательная. Сейчас, увы, я этого не вижу».

«Такая худая стала».

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Источник: ivonа bigmir)net

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