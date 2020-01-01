Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым снимком.

Похудевшая Настя Каменских показала домашнее фото без макияжа instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в своей гардеробной, демонстрируя стильный аутфит. Артистка надела белый свитшот, джинсы и кроссовки. Волосы звезда распустила, а лицо оставила без макияжа.

Под публикацией Настя написала так:

«Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты».

Поклонникам понравился внешний вид Каменских, и они отметили, что артистка заметно похудела:

«Просто красотка». «Ты супер». «Ты настоящая женщина». «Похудела, Настька». «Как же Потапу повезло». «Мне очень нравилась Настя в теле, такая была притягательная. Сейчас, увы, я этого не вижу». «Такая худая стала».

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