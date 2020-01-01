Похудевшая Настя Каменских показала домашнее фото без макияжа
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в своей гардеробной, демонстрируя стильный аутфит. Артистка надела белый свитшот, джинсы и кроссовки. Волосы звезда распустила, а лицо оставила без макияжа.
Под публикацией Настя написала так:
«Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты».
Поклонникам понравился внешний вид Каменских, и они отметили, что артистка заметно похудела:
«Просто красотка».
«Ты супер».
«Ты настоящая женщина».
«Похудела, Настька».
«Как же Потапу повезло».
«Мне очень нравилась Настя в теле, такая была притягательная. Сейчас, увы, я этого не вижу».
«Такая худая стала».
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