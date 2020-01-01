«Идеал женской красоты»: Маша Ефросинина очаровала фанатов своей внешностью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками милым снимком.

Маша Ефросинина очаровала фанатов своей внешностью instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в черном платье, которое оголяет плечи. Свой образ звезда дополнила собранными волосами в высокий пучок и ярким макияжем с акцентом на алых губах.

Стоит отметить, что Маша часто делится со своими фанатами моментами личной жизни, транслируя забавные ситуации с супругом и умилительные кадры с сыном. Однако дочь Ефросининой не проявляет интерес к публичной жизни, и не появляется на странице блога своей матери.

Поклонники восхитились внешним видом Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая Вы шикарная 😍». «Идеал женской красоты ❤️❤️❤️». «Маша, какая же Вы красотка❤️ Любуюсь Вами 🙌». «Машка- ты очаровашка ❤️🔥». «Красивая до невозможности! ❤️🔥» «Улыбка космос».

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