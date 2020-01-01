«Идеал женской красоты»: Маша Ефросинина очаровала фанатов своей внешностью
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует в черном платье, которое оголяет плечи. Свой образ звезда дополнила собранными волосами в высокий пучок и ярким макияжем с акцентом на алых губах.
Стоит отметить, что Маша часто делится со своими фанатами моментами личной жизни, транслируя забавные ситуации с супругом и умилительные кадры с сыном. Однако дочь Ефросининой не проявляет интерес к публичной жизни, и не появляется на странице блога своей матери.
Поклонники восхитились внешним видом Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какая Вы шикарная 😍».
«Идеал женской красоты ❤️❤️❤️».
«Маша, какая же Вы красотка❤️ Любуюсь Вами 🙌».
«Машка- ты очаровашка ❤️🔥».
«Красивая до невозможности! ❤️🔥»
«Улыбка космос».
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