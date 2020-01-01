Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Горячая латиночка»: Мишель Андраде показала, как провела выходные

Комментариев: 0
Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками милыми снимками.

Мишель Андраде показала, как провела выходные
Мишель Андраде показала, как провела выходные
instagram.com/mishvirmish

Читай также: Наталья Могилевская сверкнула грудью и рассказала о своей первой любви

Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото и видео. На кадрах знаменитость позирует в желтой кофте и джинсах на фоне заснеженного леса. Стильный образ артистка дополнила поясной сумкой, распущенными волосами и сдержанным макияжем. На коротеньком видеоролике Мишель станцевала.

Под публикацией Андраде написала так:

«Прекрасные выходные⚡️. В конце видно как я позирую для моей @sashzayats ❤️».

Поклонники восхитились внешним видом Мишель Андраде, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотаааа ты !!!!❤️❤️❤️😍😍😍»

«Горячая латиночка».

«Солнечная».

«Бесподобная».

«Сногсшибательная».

«Куколка!»

«Ну нельзя быть такой красивой».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мишель Андраде, Мишель Андраде 2020, Мишель Андраде певица, Мишель Андраде фото, Мишель Андраде инстаграм, Мишель Андраде новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь