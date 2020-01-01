«Горячая латиночка»: Мишель Андраде показала, как провела выходные
Читай также: Наталья Могилевская сверкнула грудью и рассказала о своей первой любви
Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото и видео. На кадрах знаменитость позирует в желтой кофте и джинсах на фоне заснеженного леса. Стильный образ артистка дополнила поясной сумкой, распущенными волосами и сдержанным макияжем. На коротеньком видеоролике Мишель станцевала.
Под публикацией Андраде написала так:
«Прекрасные выходные⚡️. В конце видно как я позирую для моей @sashzayats ❤️».
Поклонники восхитились внешним видом Мишель Андраде, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красотаааа ты !!!!❤️❤️❤️😍😍😍»
«Горячая латиночка».
«Солнечная».
«Бесподобная».
«Сногсшибательная».
«Куколка!»
«Ну нельзя быть такой красивой».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- 40-летняя Марина Боржемская сверкнула идеальным телом в боди
- Жена Монатика изменилась до неузнаваемости
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил