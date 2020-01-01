«Горячая латиночка»: Мишель Андраде показала, как провела выходные

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками милыми снимками.

Мишель Андраде показала, как провела выходные instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото и видео. На кадрах знаменитость позирует в желтой кофте и джинсах на фоне заснеженного леса. Стильный образ артистка дополнила поясной сумкой, распущенными волосами и сдержанным макияжем. На коротеньком видеоролике Мишель станцевала.

Под публикацией Андраде написала так:

«Прекрасные выходные⚡️. В конце видно как я позирую для моей @sashzayats ❤️».

Поклонники восхитились внешним видом Мишель Андраде, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотаааа ты !!!!❤️❤️❤️😍😍😍» «Горячая латиночка». «Солнечная». «Бесподобная». «Сногсшибательная». «Куколка!» «Ну нельзя быть такой красивой».

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