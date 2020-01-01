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Александр Пономарев показал подросшего сына

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15 февраля Александр Пономарев публично поздравил сына с 14-м днем рождения.
Александр Пономарев показал подросшего сына
Александр Пономарев показал подросшего сына
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Популярный певец Александр Пономарев, который в 2003 году стал первым представителем Украины на “Евровидении“, порадовал подписчиков кадрами из семейного архива. На своей официальной странице в Instagram 47-летний исполнитель разместил коллаж из трех снимков, где позировал со своим сыном, которого также зовут Александр.

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На первом фото Пономарев-младший запечатлен еще младенцем. На втором снимке ему около 5 лет. А еще один кадр мальчика со звездным папой был сделан недавно. В описании к коллажу певец сообщил фанам, что сегодня его сын отмечает день рождения. Саше исполняется 14 лет. 

“Цей особливий День, 15 лютого, для мене є подвійно святковим! Бо на Стрітення Господь подарував мені Сина! Сьогодні йому вже 14 років! Божого Благословіння тобі, Сину! Многая і Благая Літа!“, - обратился к наследнику Пономарев.

Александр Пономарев показал подросшего сына
Александр Пономарев показал подросшего сына
instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Теги: Александр Пономарев
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Источник: ivonа bigmir)net

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