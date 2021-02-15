Ведущая Маша Ефросинина рассекретила, что ее дочь Нана решила окончить 11 класс в канадском колледже.

"Она такая самостоятельная": Ефросинина рассказала об учебе 16-летней дочери за границей

Известная украинская ведущая, актриса, общественный деятель и новый тренер юмористического проекта “Лига смеха“, Маша Ефросинина рассказала об учебе дочери в канадском колледже.

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В интервью Кате Осадчей для “Світського життя“, звездная мама рассекретила, что 16-летняя Нана сама приняла решение закончить 11-й и 12-й классы за границей, чтобы определиться с будущей профессией.

“Нана поступила в колледж еще до пандемии. Она сказала, что хочет закончить 11 и 12 класс за рубежом для того, чтобы определиться, кем она хочет быть. Но потом пандемия и почти полгода ребенок провел дома, учась онлайн. Когда в Канаде открыли границы для иностранных студентов, она уехала. Она говорит, что определяется с маркетингом, коммуникациями, социальной сферой и даже экономикой, как ее папа. Я удивлена“, - поделилась Маша.

Ведущая призналась, что девочка сама собирала необходимые документы для поступления в колледж и для перелета в Канаду.

“Ты же знаешь мою Нану, она такая самостоятельная. Она приняла это решение, сама собрала все чемоданы. Даже все документы сама оформила, сказала только, где нужно подписать“.

Кроме того, Ефросинина рассказала, как во время коронавируса проходит учебный процесс в колледже, где сейчас учится ее дочь.

“Мой ребенок сидит на уроках в маске, очках и пластмассовой козырке. И здесь у меня сердце разрывается, потому что там такие законы, что она упакована, как в скафандре. И я только об одном думаю - как она там дышит“, - рассказала ведущая.

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